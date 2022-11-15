ضبط 19 مخالفة عدم توريد أرز شعير في الدقهلية والتحفظ على 81 طن

ضبطت مديرية التموين بالدقهلية اليوم، 29 مخالفة تموينية فى حملاتها على المخابز والأسواق، من بينهم 19 مخالفة عدم توريد أرز شعير للمزارعين وجرى التحفظ على 81 طن أرز شعير.

حيث خرجت الحملات بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المحاسب السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية وعبد الوهاب عبد الرحيم وكيل المديرية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين ومكافحة الغش التجاري.

وبحسب بيان صحفي مديرية تموين الدقهلية، فقد تشكلت مجموعة من الحملات اليوم تحت إشراف على حسن، مدير عام شؤن التجارة والرقابة ومديري كل من إدارات تموين: «نبروه -بندر ميت غمر-السنبلاوين».

19 محضر عدم توريد أرز شعير للمزارعين

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 19 محضر عدم توريد أرز شعير للمزارعين وتم التحفظ على 81 طن أرز شعير، علاوة على مخالفات تموينية منها محضر نقص وزن، ومحضر مواصفات، و4 محاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضرين غلق في مواعيد العمل الرسمية، ومحضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضر عدم إعلان عن الاسعار.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وأكدت مديرية التموين أنها ستواصل جهودها لضبط الأسواق ووصول الدعم إلى مستحقيه.

توريد 68 ألف و505 طن أرز شعير في الدقهلية

ومن جهة أخرى قال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح والأرز بالدقهلية، إن إجمالي ما تم توريده خلال هذا الموسم بلغ 68 ألف و505 طن أرز شعير للجهات المسوقة منذ بداية التوريد وحتى تاريخه.

وأوضح السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن ما يتم توريده من الأرز الشعير يتم صرفه بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام الفعلي للمحصول، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخزين محصول الأرز وتطبيق العقوبات بكل حزم.