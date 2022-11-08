ضبط 8 أطنان أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالدقهلية

تمكنت حملة تموينية بمحافظة الدقهلية، اليوم، من ضبط 8 أطنان أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء و5 آلاف لتر زيت سيارات مجهول المصدر، وذلك بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وتعليمات السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمنع احتكار السلع واتخاذ اللازم ضد المخالفين، وتحت إشراف علي حسن، مدير عام شؤن التجارة والرقابة، ومحمد زغلول، رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية.

ضبط 8 أطنان أرز شعير

وأكدت مديرية التموين بالدقهلية، في بيان صحفي، أن الحملة تشكلت ناحية ميت غمر برئاسة محمد صالح وعضوية سامي إبراهيم من مأموري الضبط القضائي بالمديرية، وأسفرت عن ضبط 8 أطنان أرز شعير مخبأة داخل مخزن دون تصريح معتمد بقصد الاتجار في السوق السوداء، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

ضبط 5 آلاف لتر زيت لسيارات الديزل

وضبطت الحملة 250 جركن زيت لسيارات الديزل زنة الجركن الواحد 20 لترا، بإجمالي 5 آلاف لتر دون فواتير تدل على مصدرها ومنشأها، وتم التحفظ على الكمية لحين صدور قرار النيابة العامة، وجار عرض المحاضر على النيابة العامة.