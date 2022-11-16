نشأت الديهي: جماعة الإخوان صوت الشيطان في الأرض

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، أعلن اختيار القيادي الإخواني محمود حسين، مرشدًا لجماعة الإخوان بعد وفاة إبراهيم منير، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من التقارير تتحدث على انشقاقات داخل الجماعة، اعتراضا على مرشد الجماعة الجديد، موضحًا أن فرع الإخوان بلندن، تحدث على أن بديل إبراهيم منير هو القيادي الإخواني محي الدين الزايط.

جماعة الإخوان تتبخر وتتفسخ وتتفتت خلال الفترة الحالية

أضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على شاشة «TeN»، أن فرع الإخوان بتركيا تمسك باختيار القيادي الإخواني محمود حسين مرشدًا لجماعة الإخوان الإرهابية، معقبا: «الآن لدينا 2 مرشدين لجماعة الإخوان، وكل مرشد لديه مجموعة من الاتباع والعبيد»، كما أن جماعة الإخوان تتبخر وتتفسخ وتتفتت، خلال الفترة الحالية، وهذه سنة كونية، متابعًا: «ربنا فضحهم، دول صوت الشيطان في الأرض، دي جماعة تدعو إلى الشيطان».

ماذا قدمت جماعة الإخوان الإرهابية للإسلام؟

أشار الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن جماعة الإخوان تتحدث على أنها جماعة طاهرة، وغيرهم أنجاس وعلمانيين، متسائلاً: «ماذا قدمت جماعة الإخوان الإرهابية للإسلام حتى الآن؟»، ولفت إلى أن القيادي أمير بسام، اتهم محمود حسين مرشد الجماعة الجديد بسرقة أموال الجماعة، من خلال العمل على كتابة أملاك الجماعة من عقارات وأموال باسمه، وشراء سيارات فارهة بأموال الجماعة.