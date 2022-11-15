وزير الري لـ نشأت الديهي: مصر نجحت بوضع المياه في قلب العمل المناخي

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع بشكل دوري تطور مشروعات المياه، ووجه بضرورة العمل على تعظيم إنتاجية وحدة المياه، وزيادة الإنتاج الزراعي بكميات أقل من المياه، وفقًا للتوجهات العالمية الحالية.

أكبر محطة للصرف الزراعي في العالم

أضاف «سويلم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن الدولة أنشأت محطة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل لـ5.6 مليون متر مكعب في اليوم، وهذه المحطة تعد الأكبر في العالم، وسيتم انشاء محطة أخرى بطاقة 7.5 مليون متر مكعب في منطقة الحمام الفترة المقبلة.

أضاف أن مؤتمر المناخ COP 27 في شرم الشيخ، لم يكن يناقش قضية المياه اطلاقًا، ومنذ الإعلان على أن مصر الدولة المضيفة لمؤتمر المناخ، تم العمل على وضع مبادرات تخص مصر والدول الشبيه من حيث ندرة الموارد المائية، وفي هذا الاطار تم الاعلان عن مبادرة للعمل على التكيف مع التغيرات المناخية في قضية المياه.

ولفت إلى أن ملف المياه وضع بقوة في منتدى المناخ، ولن يستطيع أحد أن يزيل هذا الملف من المنتدى على الإطلاق، معقبًا: «مصر نجحت في وضع المياه في قلب العمل المناخي».

حجم المياه الواردة لمصر لم يتغير

أوضح أن عدد سكان مصر وقت بناء السد العالي كان يقدر بـ24 مليون نسمة، والآن وصل عدد السكان لـ104 ملايين، وحجم المياه الواردة لمصر لم يتغير، وهذ دليل على أن منظومة المياه تدار بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الدول تتحدث على أن مصر مثل أعلى في إدارة منظومة المياه.