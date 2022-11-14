وكيل «إسكان النواب» لـ نشأت الديهي: قانون التعويضات يهم العاملين بمجال المقاولات

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التعويضات يهم من يعمل في مجال المقاولات، خاصة أن هناك ما يقرب من 4 ملايين عامل في هذا القطاع خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الحكومة هي من قدمت هذا القانون لإعداد توازن مالي في العقود ما بين الدولة والمقاولين حتى لا يحدث أي تعثر أو إفلاس لهذه الشركات.

مشروع قانون البناء الموحد يوزع على لجنة الإسكان الأسبوع المقبل

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على «TeN»، أن هناك لجنة من اتحاد المقاولين ووزارة الإسكان، ستقوم بتحديد التعويضات وفقًا للأسعار الرسمية، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى استقرار وتوازن كبير في السوق المرحلة المقبلة، كما أن مشروع قانون البناء الموحد سيوزع على لجنة الإسكان الأسبوع المقبل لدراسته بعد قانون التعويضات، مشيرًا إلى أن هناك بعض البنود المهمة في المناقشة مثل اتحاد الشاغلين وتراخيص البناء.

مصر أدانت الحادث الإرهابي في تركيا

وفي ملف آخر، ذكر الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر أدانت الحادث الإرهابي في تركيا، الذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، مشيرًا إلى أن موقف الدولة المصرية ثابت من إدانة الإرهاب الذي لا دين له، ويجب محاصرته في كل أنحاء العالم: «الإرهاب لن يترك أحدا، وعلى العالم أن يحارب ويواجه الإرهابيين»، مشددًا على أن هناك فرقًا ما بين مواجهة الإرهابيين كعناصر تقوم بعمليات إرهابية، والإرهاب كفكر.

وأضاف «الديهي»، أن الإرهاب للأسف الشديد ارتبط بالدين الإسلامي لأن هناك شرذمة جاهلة خرجت عن دائرة الصواب، وحملت السلاح وكرهوا الناس في الإسلام، موضحًا أن هناك فتاة سورية من أصل كردي هي من قامت بالحادث الإرهابي الأخير في تركيا، موجهًا حديثه للفتاة المتورطة في حادث أنقرة الإرهابي: «لو أنتي عندك مشكلة في تركيا، الناس دي ذنبها إيه».