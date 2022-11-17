10 معلومات عن سلة النفايات الذكية.. تعمل أوتوماتيكيًا بمجرد الاقتراب منها

نجح الطالب أحمد مسعد، بقسم الفيزياء الإلكترونية في كلية العلوم - جامعة أسيوط، في ابتكار سلة نفايات ذكية تعمل أوتوماتيكيا بالطاقة الشمسية، ضمن منظومة إبراز المشروعات الطلابية والابتكارات، من خلال وحدة المشروعات الابتكارية، وكذلك المساهمة في الحفاظ على البيئة ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»

وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن سلة النفايات الذكية التي تعمل بالطاقة الشمسية.

10 معلومات عن سلة النفايات الذكية

- سلة النفايات الذكية المبتكرة بجامعة أسيوط تعمل أوتوماتيكيًا بمجرد الاقتراب منها، لإلقاء النفايات المنزلية أو في أي مكان خارجي بدون لمس.

- السلة مزودة بجهاز تعقيم ذاتي لتعقم اليدين عن بعد عند الاستخدام، وبها شاشة تظهر النسبة المئوية للنفايات الموجودة بها، وتغلق تماما وتعطى إنذارًا عند امتلائها بأكثر من 80%.

- السلة تتصل لاسلكيًا مع مركز جمع النفايات، وبمجرد امتلائها ترسل إشارة لمركز جمع النفايات مباشرة، أما في حالة تواجدها في مكان بعيد فترسل هذه الرسالة إلى شبكة عنكبوتية لاسلكية متصلة بجميع السلال الموجودة بجوارها، لتوصيل إشارة امتلائها إلى أقرب سلة لمركز التجميع.

- هذه السلة تساعد سيارة جمع النفايات بهذه الطريقة اللاسلكية، ستعرف من خلال الإشارات والرسائل المرسلة من كل سلة، عدد السلال الفارغة والممتلئة لتفريغها، ما يساهم في توفير وتقليل استخدام البنزين والعمالة وتقليل الجهد.

- السلة الذكية تعمل بالطاقة الشمسية.

فصل القمامة المعدن عن البلاستيك

- تفصل السلة القمامة المعدن عن البلاستيك أوتوماتيكا، وإعادة تدويرها بفضل الخوارزمية الجديدة التي تكشف عن القمامة المعدن دون التأثر بجسم السلة المعدن المحيط بها.

- يوجد بالسلة الذكية ساعة ميقات أو تايمر يظهر الوقت والتاريخ واليوم على الشاشة طوال فترة عملها، وتعمل لمدة 24 ساعة بدون شحن.

- مشروع السلة الذكية الجديد من المقرر طرحه في الفترة المقبلة، من خلال وحدة المشروعات الإبتكارية بالجامعة وشركاتها مع جهات صناعية وتكنولوجية.

- سيجرى تنفيذ 5 سلال كبداية لقياس مدى تحملهم في أثناء الاستخدام، واكتشاف أية عقبات أو سلبيات يمكن ظهورها خلال تلك المرحلة التجريبية.

- يتم توثيق عملية التنفيذ، وإعداد تقارير فنية بصفة دورية عن خطوات تنفيذ المشروع، وذلك تحت إشراف الوحدة واللجنة الفنية التابعة لها.