من له الحق في قيادة سيارة المعاق؟.. محام يوضح التفاصيل

من له الحق في قيادة سيارة المعاق؟.. سؤال يطرحه الكثيرون من أسر الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، الذين يمتلكون سيارات، حينما يسيرون في البعض المناطق مستقلين السيارات، لكي يطمئنوا على عدم سحب الرخص حال قيادة السيارة، وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الداخلية، مطلع شهر أبريل الماضي من العام الجاري، تعديل التعليمات الخاصة بقيادة سيارة ذوى الاحتياجات الخاصة، ولذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية، إجابة من له الحق في قيادة سيارة المعاق؟

من له الحق في قيادة سيارة المعاق؟

هذه السؤال أجاب عليه المحامي والخبير القانوني مصطفى عبدالرازق، بأن وزارة الداخلية، أعلنت تعديل جديد مطلع شهر أبريل الماضي لسنة 2022، إذ عدلت التعليمات الخاصة بقيادة سيارة ذوى الاحتياجات الخاصة، ونص المنشور الدوري الصادر عن وزارة الداخلية رقم 9 لسنة 2022، على عدم سحب الرخص حال قيادة السيارة بمعرفة قريب من الدرجة الأولى للشخص ذي الإعاقة دون وجوده، وعند القيادة بواسطة سائقه الخاص المؤمن عليه، إذ أن ذلك لا يعد مخالفة.

هل يجوز قيادة سيارة المعاق بتوكيل؟

ولفت «عبد الرازق»، إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018، تم تعديله لكي يمنح التعديل ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الإخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامها، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى؛ بهدف التيسير عليهم، وينص التعديل على أن يستبدل بعبارة «أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى»، الفقرة الثانية من البند الرابع من المادة (31)، عبارة «أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية».

يجوز القيادة لسيارة المعاق بتوكيل موثق

ونصت أيضا الفقرة في القانون القائم قبل التعديل على الآتي: «لا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، وويجوز القيادة لسيارة المعاق بتوكيل موثق».