طوارئ بالغردقة لانطلاق أكبر حدث رياضي بمشاركة 38 دولة

رفعت أجهزة مدينة الغردقة حالة الطوارىء القصوى لانطلاق فعاليات أكبر حدث رياضي عالمي لسلسلة سباقات «IRON MAN» مساء اليوم الأربعاء، التي تستضيفها فعاليتها مدينة الغردقة للعام الثاني علي التوالي بمشاركة 1000 متسابق من 38 دولة، بأحد المنتجعات السياحية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

تفاصيل مسابقة IRON MAN إيرو مان بالغردقة

تقام فعاليات سلسلة سباقات IRON MAN 70.3 بمنطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة، وهى السلسلة الأولى لمسابقات الترياثلون بمشاركة 1000 متسابق تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و72 عاما من 38 دولة مختلفة من دول العالم.

فعاليات مسابقة إيرو مان بالغردقة

تشمل فعاليات المسابقة سباق للسباحة المفتوحة في شواطئ منطقة سهل حشيش لمسافة 2 كيلو متر، ثم يعقبه سباق دراجات لمسافة 90 كيلو يبدأ من منطقة سهل حشيش ثم الاتجاه؛ شمالاً محاذاة الطريق الدائري الخارجي بالغردقة، ويعقبه ركض لمسافة 21 كيلو متر والعودة لمنطقة سهل حشيش مرة أخرى.

شهد اللواء أحمد عبد العزيز مرزوق السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، انطلاق فعاليات بطولة «IRON MAN EGYPT 70.3»، الدولية مساء اليوم الأربعاء، نيابة عن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

ومن جانبه أشار محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر بأن اختيار مدينة الغردقة لإقامة هذا الحدث العالمي للعام الثاني على التوالي، هو شهادة نجاح للغردقة ولمصر في استضافة الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى مما يساهم في تنشيط السياحة بمدينة الغردقة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أن الغردقة نجحت في استضافة عدد من الفعاليات والأحداث العالمية خلال السنوات السابقة، لما تمتلكه من مقومات مادية وبشرية ومقومات طبيعية وسياحية هائلة.