متحف الرمال في الغردقة.. 59 قطعة فنية بأيادي 35 فنانا من 13 دولة

تشتهر مدينة الغردقة بإقامة العديد من المعارض والفعاليات الفنية المختلفة، كونها مدينة سياحية جاذبة لجنسيات من مختلف أنحاء العالم، من بينها متحف الرمال أو مدينة الرمال، التي تعد أكبر متحف موجود في الغردقة.

59 قطعة فنية من الرمال تزين المتحف

ويتكون متحف الرمال في الغردقة من تماثيل مصنوعة من الرمال لكل الحضارات في تاريخ العالم، ولا سيما الحضارة المصرية القديمة والإغريقية والرومانية وغيرها من الحضارات في مختلف الأنحاء، بحسب تقرير تلفزيوني عُرض ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة «DMC».

59 قطعة من المنحوتات، تزين أرجاء المعرض من ضمنها 19 قطعة من تماثيل ثلاثية الأبعاد، و40 قطعة تماثيل حائطي، وجرى صناعة التماثيل من الرمال بواسطة 35 فنانًا من 13 دولة مختلفة، استخدموا خلالها 500 متر مكعب من المياه و13 ألف مكعب من الرمال.

قسن خاص للأطفال

وينقسم المتحف إلى جزئين، قسم تاريخي يتناول الحضارات المختلفة، وقسم آخر للأطفال يجسد شخصيات كرتونية من أهم الشخصيات المرتبطة للأطفال من مختلف دول العالم.

عمرو أبوجبل، مدير متحف الرمال، أوضح أن المتحف أُنشئ عام 2013، وفكرته تتمثل في كون أن 80% من أرض مصر من الرمال، فجرى استخدام الرمال في نحت كل التماثيل الموجودة في المتحف.

أول متحف في العالم يستخدم نوعين من الرمال

وقال «أبوجبل»، خلال التقرير التلفزيوني، إنّ متحف الرمال في الغردقة يعد الوحيد على مستوى الشرق الأوسط، كما أنه المتحف الوحيد على مستوى العالم الذي يستخدم نوعين من الرمال، وهي الرمال الصفراء والرمال البيضاء، مشيرًا إلى أنه يجرى تنظيم رحلات مدرسية على مستوى محافظة البحر الأحمر للمتحف، خاصة أن المتحف يحتوي على منطقة خاصة للأطفال.