طقس الغردقة يرفع نسبة الإشغالات في الفنادق إلى 100%

شهدت مدينة الغردقة توافد الآلاف من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة على الفنادق والمنتجعات السياحية، وذلك بسبب طقس المدينة المعتدل، حيث شهدت الشواطئ إقبالا كبيرا مما رفع نسبة الإشغالات بالفنادق بنسب تراوحت من 70 إلى 90%، فيما وصلت في بعض الفنادق إلى 100%، بحسب أبو المجد على نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر.

مهرجانات الشواطئ

ومن جانبه أشار سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن الفنادق والمنتجعات السياحية تحرص على تنظيم مهرجانات بصفة أسبوعية على الشواطئ، أبرزها مهرجانات: «الفواكه والفوم والألوان» ومسابقات أخرى متنوعة ومختلفة بمشاركة فرق الأنيميشن؛ وذلك لجذب السائحين في ظل طقس معتدل في الغردقة وشمس ساطعة ودرجات حرارة دافئة.