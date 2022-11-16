فنادق الغردقة تستغل مباريات كأس العالم للترويج للسياحة.. شاشات عملاقة على الشواطئ

وجهت عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة دعوة للسائحين من مختلف دول العالم لقضاء إجازة الشتاء والاستمتاع بمشاهدة مبارايات بطولة كأس العالم 2022 على شاشات عملاقة على الشواطئ في ظل أجواء دافئة نهارًا.

شاشات عملاقة لمشاهدة كأس العالم في الغردقة

وكشف محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر عن أن الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة أطلقت دعوة للسائحين لمشاهدة مبارايات كأس العالم والاستمتاع بالأجواء الدافئة، وجهزوا شاشات عملاقة على حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة للسائحين لمتابعة فرقها المشاركة في البطولة.

25 جنسية أجنبية في الغردقة

وأشار «عيد» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الغردقة تستضيف سائحين من جميع دول العالم من حوالي 25 جنسية يأتون عبر عشرات رحلات الطيران تقل آلاف السائحين يومياً على رأس هذه الجنسيات ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا وروسيا.

طقس الغردقة اليوم

ويسود طقس الغردقة حالة من الاستقرار وشمس ساطعة، أما في ساعات الليل، تنخفض درجة الحرارة تصل إلى 20 درجة مئوية حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.