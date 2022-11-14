الغردقة قبلة مشاهير كرة القدم لقضاء إجازاتهم.. آخرهم برونو سافيو «صور»

استقبلت مدينة الغردقة عدد من لاعبي كرة القدم الأجانب الذي كان آخرهم النجم البرازيلي برونو سافيو المحترف في صفوف النادي الأهلي.

ويفضل نجوم لاعبي كرة القدم من المشاهير العالميين قضاء إجازتهم في الغردقة على رأسهم لاعب منتخب مصر محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

الغردقة قبلة المشاهير

حسب محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، الغردقة أصبحت الوجهة المفضلة للسفر وقضاء إجازة لعدد من مشاهير كرة القدم في العالم وعلى رأسهم محمد صلاح لقضاء إجازته على شواطئها ومحمد النني لاعب نادي الأرسنال الإنجليزي وكريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الأسباني وكيلور نافاس حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان وراموس نجم نادي ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان الحالي وعائلة اللاعب البرتغالي كريستانو رونالدو.

أفضل وجهة سياحية

وكشف «عيد»، أن مشاهير ونجوم العالم يفضلون الغردقة لقضاء إجازاتهم لما تملكه من مقومات طبيعية وسياحية من فنادق ومنتجعات سياحية وشواطئ ومحميات طبيعية جعلتها مقصدا سياحيا ووجهة سفر ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية في العالم وذلك طبقا لموقع تريب أدفايزر الشهير وهو أحد اكبر منصات السفر حول العالم.