الحبس سنتين لسائق حنطور لاتهامه بالتعدي على طفلة في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار صلاح الدين شرابية، رئيس المحكمة وبعضوية المستشارين بلال محمد أبو السعود، وشريف محمد مجدي، المتهم«م.ع.م»، سائق حنطور، بالحبس سنتين لاتهامه بالتعدي على طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها 6 سنوات.

تعود القضية رقم 6276 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنشية، إلى تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور القسم، يفيد ببلاغ من والدة المجني عليها بتعدي المتهم عليها.

استغاثة الأم بالأهالي

وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث القسم أنه أثناء استقلال «ب.ك.ب»، ربة منزل، رفقة نجلتها المجني عليها «ت.أ.ي»، 6 سنوات عربة كارو حنطور، وأثناء جلوس المجني عليها بجوار المتهم، التفت إلى والدتها وهي تبدو عليها علامات الخوف، وفور نزولهما أخبرت والدتها بمسك يده بأماكن حساسة، فاستغاثت بالأهالي.

تبع ذلك التوجه الفورى لقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة للحصول على الحق القانونى.

ضبط المتهم

وضبطت الشرطة المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.