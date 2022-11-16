تردد قناة عمان الرياضية الجديد على النايل سات 2022.. اضبطه الآن

تقدم قناة عمان الرياضية تغطية إخبارية شاملة للمحتوى والبرامج الرياضية المتنوعة، لذلك يهتم قطاع كبير من عشاق الرياضة بمعرفة تردد قناة عمان الرياضية الجديد على النايل سات 2022.

تحديث تردد قناة عمان الرياضية

وكشفت قناة عمان الرياضية عن تحديث ترددها خلال الأيام الماضية، عبر موقعها الرسمي على القمر الصناعي نايل سات، وتعمل القناة على تقديم محتوي رياضي على مدار اليوم، وتنقل حاليا بعض المباريات الودية للمنتخبات المشاركة بكأس العالم للأندية، مثل مباراة عمال وألمانيا في ظل استعداد الأخير للبطولة التي ستنطلق في الأراضي القطرية الأحد القادم الموافق 20 من شهر نوفمبر لعام 2022.

وفي إطار حرص موقع «الوطن» على تقديم تردد قناة عمان الرياضية، نعرض فيما يلي تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة عمان الرياضية على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12456

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ3: /4

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة عمان الرياضية على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12111.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودى.

تفاصيل وموعد مباراة عمان وألمانيا الودية

وتنطلق مباراة المنتخب العماني ضد المنتخب الألماني اليوم الأربعاء الموافق 16 من شهر نوفمبر لعام 2022، خلال الساعة التاسعة مساء بتوقيت سلطنة عمان، والثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والسابعة بتوقيت القاهرة على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي، في إطار استعداد منتخب ألمانيا لكأس العالم للأندية.

تغطية رياضية تقدمها قناة عمان الرياضية على مدار الساعة

وتقدم قناة عمان الرياضية مباريات المنتخب العماني لكرة القدم ومعظم الأخبار المرتبطة به، من خلال وجود مجموعة من المحللين المميزين بالقناة للتعليق على الأحداث الرياضية وتغطيتها، كما تقدم تغطية للمباريات المحلية وبعض الأحداث المميزة سواء للجماهير العربية بشكل عام أو الجماهير العمانية.