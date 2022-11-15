ترددات قنوات الأطفال الجديدة على القمر الصناعي نايل سات 2022

ترتفع عمليات البحث عبر المحركات العالمية «جوجل» عن ترددات قنوات الأطفال الجديدة، إذ أنه مع اقتراب نهاية العام، غيرت القنوات تردداتها عبر القمر الصناعي نايل سات.

ترددات قنوات الأطفال الجديد على النايل سات

وتقدم بوابة «الوطن» ترددات قنوات الاطفال لضبطها على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة ماجد الجديد 2022

التردد: 11411.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة كراميش الجديد 2022

التردد: 11643.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة: HD.

استقطاب: أفقي.

تردد قناة ميكي كيدز الجديد

- التردد: 11526.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور بيبي 2022

- التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة سمسم 2022

- التردد: 11483.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة طيور الجنة 2022

- التردد: 11393.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- الجودة: HD.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة كوكيز

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 10853

- الاستقطاب: افقي

- معدل الترميز: 27500

كيفية ضبط ترددات قنوات الأطفال

وحتى تتمكن من تنزيل قنوات الأطفال يجب عليك اتباع الخطوات الآتية:

- اضغط على القائمة من الريموت الخاص بالتلفزيون.

- اضغط على زر موافق ثم اضغط على أيقونة خيارات.

- اضغط على خيار التثبيت اليدوي.

- أضف تردد القناة ثم اضغط على زر OK، ويجرى تحميل القناة على الفور.