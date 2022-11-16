«حياة كريمة» تُشكل فرق متطوعة لرصد مشاكل المواطنين في الإسماعيلية

قال العميد أحمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية، إن المؤسسة تعتمد على متطوعون داخل كل قرية وعزبة في المحافظة لرصد مشاكلها بكل دقة والعمل على حلها وتقديم المساعدات للحالات الأكثر احتياجا.

وأضاف «سعد»، مساء اليوم الأربعاء خلال لقائه مايقرب من 1500 مواطن في مركز أبوصوير في محافظة الإسماعيلية أن مبادرة حياة كريمة تسعى بكل جد لتغيير حياة المواطنين، وتوفير حياة تليق بهم في كل منطقة في مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال «سعد» إن حياة كريمة في المرحلة الأولى نجحت في تغيير الحياة بشكل كامل في قرى مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية بطول 80 كيلو من قرية التقدم والأبطال شرق قناة السويس، وحتى قرية جلبانة على حدود محافظة شمال سيناء.

منسق حياة كريمة بأبوصوير: بدء تطوير قري المركز خلال شهور

وقال الدكتور أحمد علي منسق مؤسسة حياة كريمة في أبوصوير، إن أعمال تطوير قرى المركز ستبدأ خلال أشهر قليلة مع بداية العام المقبل بعد الانتهاء من مشروعات القنطرة شرق.

وأضاف خلال كلمته أن مشروعات حياة كريمة ستتضمن مكاتب حكومية، وخدمات للمواطنين في كل قرية حتي لايعاني المواطن من عبء التنقل للمدينة، وتتضمن المشروعات إنشاء شبكات الطرق وشبكات الصرف الصحي وتطوير شبكات الكهرباء والاتصالات ومد خطوط الشرب لكافة الأماكن وزيادة قدرات محطات مياه الشرب.