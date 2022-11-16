«حياة كريمة» تجمل قرية بني حسن الشروق بالمنيا بـ8 مشروعات خدمية

غطت مبادرة حياة كريمة، قرية بني حسن الشروق في محافظة المنيا، بـ8 مشروعات خدمية، في القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والصرف الصحي، الأمر الذي حول ملامح القرية التي تقع شرق النيل بمركز أبوقرقاص، وأعطاها بريقا وبهاءً.

مشروعات حياة كريمة بقرية بني حسن الشروق

1- إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي علي مساحة 10 أفدنة بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 ألف متر مكعب / يوم، وتخدم 3 قرى وهى: الشيخ تمي، بنى حسن الشروق، شيبة وتوابعهم، وتم الانتهاء من90% منها.

2- إنشاء محطة الرفع الوسيطة.

3- إنشاء مجمع الخدمات.

4- رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية الديابة التابعة لمجلس قروى بنى حسن الشروق.

5- إنشاء مدرسة بنى حسن الشروق الإعدادية المشتركة الجديدة، وتضم 7 فصول بإجمالي 357 طالبا.

6- تجديد مدرسة بنى حسن الشروق الابتدائية الجديدة وتضم 15 فصل بإجمالي 917 طالبا وتم انهاء أعمال الاحلال الجزئي ضمن «حياة كريمة».

7- إنشاء مركز بنى حسن المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل.

8- رفع كفاءة مركز شباب بنى حسن.

محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بأبوقرقاص

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تفقد عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي يجري تنفيذها في قرى مركز أبوقرقاص، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وانتظام سير الأعمال.

وقال المحافظ، إنه يجرى العمل على قدم وساق في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» داخل 19 قطاع خدمي، إذ يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي أطلقه رئيس الجمهورية لتطوير 192 قرية، بإجمالي 757 تابعا في 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، في المرحلة الأولى، وجرى إدراج مركزي «بني مزار، وسمالوط»، في المرحلة الثانية للمبادرة.