«حياة كريمة» في 5 سنوات.. 800 مليار جنيه لتطوير 4584 قرية (فيديو)

نشر الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو عن الإنجازات التي حققتها المؤسسة في وقت قياسي في قرى الريف المصري.

وأوضحت المؤسسة في الفيديو، أنه منذ عام 2019، حينما أعلن عن المشروع القومي حياة كريمة، كان الأساس إطلاق مبادرة تستهدف تطوير قرى الريف المصري، وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجا: «لكننا اصطدامنا بمواجهة آثار تغير المناخ، وتهديدها لحقوق الإنسان، وقتها راعينا تخطيط المبادرة على أسس هدفها تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، بشكل يتكامل مع الحفاظ على الموارد الطبيعية».

تطوير 4584 قرية باستثمارات 800 مليار جنيه

تابعت «حياة كريمة»: «خلال 5 سنين بنستهدف تطوير حوالي 4584 قرية تقريبا، باستثمارات 800 مليار جنيه، ووفرنا سكن كريم لكل أهالينا في القرى المستهدفة، وكل مشروع بيتبني كان بيتخطط له وفقا لمعايير المباني الخضراء، ونورنا المباني والشوارع بالطاقة الشمسية المتجددة، وركزنا على تطوير الزراعة وطبقنا أنظمة الري الحديث، وحققنا إنجاز كبير في مشاريع تبطين الترع، وانشأنا محطات توصيل المياه الصالحة للشرب ومحطات معالجة ثلاثية للصرف الصحي».

وواصل التقرير: «حافظنا على البيئة بزراعة أشجار تساعد على تنقية الهواء ووصلنا الغاز الطبيعي للمنازل، وأطلقنا محطات لمعالجة النفايات، ولأول مرة يتم تزويد القرى بشبكات ألياف بصرية».

نسب تنفيذ المشروعات وصلت لـ90%

أضافت حياة كريمة في تقريرها: «على مدار 3 سنين، وصلنا لنسب تنفيذ أكثر من 90% من مشروعات المدارس، و95% للمجمعات الحكومية، و92% للمجمعات الزراعية، و90% لتطوير الوحدات الصحية، و90% في توصيل وصلات المياه».

وأشارت إلى أن هناك مشروعات وصلت نسبة التنفيذ بها لأكثر من 50%، حيث تم تنفيذ وحدات الإسعاف بنسبة 86%، ومراكز الشباب والرياضة بنسبة 71%، والصرف الصحي بنسبة 77%، والوصلات المنزلية بنسبة 64%، ومحطات المياه بنسبة 62%، وتبطين الترع بنسبة 61%.