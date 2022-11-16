«شارك واعرف» ندوة عن التغيرات المناخية بمركز شباب بيلا بكفر الشيخ

تحت شعار «شارك واعرف»، نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ندوة للتوعية عن التغيرات المناخية، وأهمية زراعة الأشجار المثمرة، وكذلك طرق الحفاظ عليها، اليوم الأربعاء بمراكز شباب بيلا، بمشاركة 30 متطوعا من مراكز شباب «الحوة، والترزى، والجرايدة»، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضه، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

اتحضر للأخضر

ومن جانبه قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمحافظة كفر الشيخ، إن هذه اللقاءات يتم تنفيذها في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تأتي مواكبة مع استضافة مصر ورئاستها لقمة المناخ «cop 27»، بمدينة شرم الشيخ، وتكاتف جميع المؤسسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية لاستكمال مسيرة التنمية.

التحولات الخضراء طويلة الأجل

بينما تناول اللقاء التعريف التغيرات المناخية وما يقصد بها من التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، التي قد تكون تحولات طبيعية أو عن طريق الأنشطة البشرية التي أصبحت هي المسبب الرئيسي لتغير المناخ، دور الأفراد والكيانات الاقتصادية في مواجهة تلك التغيرات المناخية التي تؤثر علي كافة دولة العالم.

كما قدمت الندوة التعريف بالاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، وأهدافها الرئيسية وهي تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال التنمية المنخفضة للانبعاثات في مختلف القطاعات وتعظيم كفاءة الطاقة، وكذلك اعتماد اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة الأخرى غير المتعلقة بالطاقة.