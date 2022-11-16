مستشار الحكومة النيجيرية لـ يوسف الحسيني: يجب التعامل بجدية شديدة مع التغيرات المناخية

قالت شولبي هاموند، مستشار الحكومة النيجيرية للتنمية المستدامة، إن بلادها تركز على الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن الوفد النيجيري في قمة المناخ بشرم الشيخ عدده 18 فردا، ويتعاملون مع التغيرات المناخية بشكل جاد، ويجب أن يكون هذا حال باقي الدول.

تزايد آثار التغيرات المناخية على الكوكب بالكامل

وأوضحت «هاموند» في لقاء لها عبر برنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على الفضائية الأولى للتفلزيون المصري، أن قمة المناخ في نسختها الـ27 مهمة وجاءت في توقيت حاسم في ظل تزايد آثار التغيرات المناخية على الكوكب بالكامل، مشيرة إلى أن ولايات بلدها تأثرت كثيرا بالتغيرات المناخية وشاركت في العديد من المؤتمرات السابقة بعدة أنشطة للتعبير عن الحالة التي وصلت إليها نيجيريا.

التعامل بجدية شديدة مع آثار التغيرات المناخية

وأكدت مستشار الحكومة النيجيرية للتنمية المستدامة، أن نيجيريا تؤمن بأن الوضع الحالي للتغيرات المناخية يتطلب التعامل بجدية شديدة «نعمل مع العديد من الأجنحة الأفريقية في قمة المناخ، وهناك استماع وإنصات لوجهة نظرنا، وشاركنا في جميع الأنشطة المتعلقة بالصمود والطاقة والصحة، لأن الصحة لها أهمية كبرى في المفاوضات من أجل التنمية المستدامة».

وأبدت هاموند أملها في نجاح قمة المناخ 27 في التوصل لاتفاقية دولية تسهم في تنفيذ التعهدات السابقة، وتلزم الدول الصناعية الكبرى بتوفير 100 مليار دولار لتمويل العمل المناخي في الدول النامية.