تحرير 51 محضرا وإعدام 30 كيلو مواد غذائية فاسدة بحملة تموينية في سوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، حملة تموينية على الأسواق، في إطار تفعيل لجان حماية المستهلك وضبط الأسواق وفحص الأغذية واللحوم المقدمه للمواطنين، والتأكد من سلامتها، بالتعاون مع إدارة الصحة والتموين والطب البيطري ومسؤولي البيئة والإشغالات بالمركز.

ومرت الحملة على محلات «السوبر ماركت، والجزارة»، والمخابز، لفحص الأغذية واللحوم، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، قبل بيعها للمواطنين.

تحرير 51 محضرا

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 51 محضرا متنوعا، بينها 8 محاضر إشغال طريق و21 محضر تموين وعدم إعلان عن أسعار، و15 محضر صحة، وعدم حمل شهادة صحية، ومحضر عمالة أطفال.

كما جرى إعدام 30 كيلو مواد غذائية، و30 لتر عصائر متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

الفحص الدوري للأغذية

من جهته، أوضح حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن» أنه يجرى التنسيق لإعداد حملات لجنة حماية المستهلك بصفة دورية، لضبط الأسواق، وفحص الأغذية واللحوم والتأكد من سلامتها، لمنع حالات الغش التجاري، ولضمان جودة الأغذية.