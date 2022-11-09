المحافظ يقود حملة تموين وإطلاق 6 قوافل طبية مجانية.. أحداث 24 ساعة بالمنيا

لقى عامل مصرعه وأصيب 10 آخرين في حادثي انقلاب ميكروباص وتصادم سيارتين بالطريقين الصحراوي الغربي والدائري، وأعلنت مديرية الصحة عن إطلاق 6 قوافل طبية مجانية بالقرى ضمن مبادرة حياة كريمة، خلال شهر نوفمبر الجاري، وقاد المحافظ حملات تموينية لضبط الأسعار ومتابعة توفير السلع الأساسية بالأسواق، هذه كانت أبرز أخبار محافظة المنيا، على مدار الـ24 ساعة الماضية.

مصرع وإصابة 11 في حوادث طرق

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع عامل وإصابة 5 آخرين إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بلنصورة التابعة لمركز أبوقرقاص، كما أصيب 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدائري أمام قرية بني أحمد التابعة لمركز المنيا بسبب التخطي الخاطئ، وتم نقل جميع المصابين في الحادثين للمستشفى لتلقي العلاج.

إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

وأعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إطلاق 6 قوافل طبية بقرى المحافظة على مدار شهر نوفمبر الجاري، تضم قرى: النصر 6 بمركز العدوة، المتوكلين والناصرية ومعصرة حجاج بمركز بني مزار، الروضة بمركز ملوي، جبل الطير البحرية بمركز سمالوط، وتتم القوافل بإشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية بالعديد من التخصصات، وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

وقاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية بمدينة المنيا الجديدة، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق، ووجَّه المحافظ بتحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات وكذلك للبيع بأسعار مبالغ فيها، كما وجَّه بالتنسيق مع مباحث التموين لمتابعة ومراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانضباط وتوفير المنتجات والسلع التموينية.

وشدد محافظ المنيا، على عدم التهاون والتعامل بكل حسم وحزم، مع أي مخالف يخفي سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية.