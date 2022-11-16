إبراهيم عيسى: «حياة كريمة» من أعظم المبادرات في شمول ونبل أهدافها

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مبادرة حياة كريمة من أعظم مشروعات مصر في شمول ونبل أهدافها، ولكن في يقيني يبقى تغيير وعي المواطن هو العامل الرئيسي لنجاح المبادرة، مضيفًا: «نستطيع أن نطور حياة المصريين للأفضل خلال السنوات المقبلة من خلال زيادة وعي المواطن حتى يكون قادرًا على المحافظة على ما يتم إنجازه من مشروعات».

وعي المواطن يدفعه للحفاظ على المشروعات

وأضاف «عيسى»، خلال تقديمه برنامج «حديث القاهرة»، عبر قناة «القاهرة والناس»، أن وعي المواطن المكتسب من خلال خطبة الجمعة يدفعه للحفاظ على الطريق والوحدة الصحية والجمعية الزراعية وصون الترع المبطنة ومشروع الصرف الصحي الموجود بقريته، لو تغير الوعي يعظم الفرد قيمة ما يتم إنجازه في المبادرات التي تقوم بها الدولة.

مشروع التقدم هو بناء الإنسان

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى: «كل تجارب التاريخ أثبتت أن مشروع التقدم هو بناء الإنسان، لن نستطيع سداد الديون وتوفير العملة الصعبة إلا بتطوير الاستثمار والسياحة، وهذا التطوير يستلزم الاستثمار في المواطن وزيادة وعيه أولًا».