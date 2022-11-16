وزيرة البيئة لـ يوسف الحسيني: رئاسة مصر لقمة المناخ مستمرة حتى تسليم الراية للإمارات في 2023

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن نجاح قمة المناخ، نتيجة جهد مشترك بين الوزارات، بإشراف رئيس الوزراء وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن البعض يعتقدون أن المؤتمر بنتهى بانتهاء مدة انعقاده، لكن مصر تسلمت الرئاسة منذ 6 نوفمبر، ومستمرة حتى نوفمبر المقبل، لحين تسلم الإمارات رئاسة المؤتمر المقبل.

قرارات قمة المناخ

أوضحت «فؤاد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على الفضائية الأولى، إلى أن قرارات وتوصيات المؤتمر، التزام مزدوج على مصر، تتابع من خلاله على مدار العام، مدى التزام دول العالم بالقرارات النتاجة عن القمة، وكذلك متابعة ما حققته على المستوى الوطني خلال العام، بشأن قرارات قمة المناخ.

سلسلة التوازن البيئي

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن التنوع البيولوجي في الكون، عبارة عن مرحلة متراكبة بين الكائنات الحية في شكل سلسلة تسمى التوازن البيئي، والتنوع البيولوجي وجود الكائنات البحرية والزراعة والطيور والحيوانات والتربة والإنسان، موضحة أنه من الضروري، أن نبحث عن توافر المأوى والمأكل والملبس والمياه، وكلما ارتفعت درجة حرارة الأرض، تتأثر الكائنات بشكل عام، وتؤثر على دورة حياتها الطبيعية.

قطاع السياحة

أكدت وزيرة البيئة، أن قطاع السياحة على سبيل المثال، يعتمد على مشاهدة الشعاب المرجانية، ومع ارتفاع درجة حرارة الأرض، تتحول الشعاب المرجانية إلى اللون الأبيض فقط، بدلا من تنوعها بالألوان، وبالتالي يتأثر قطاع السياحة الذي يعد من أهم القطاعات في الاقتصاد.