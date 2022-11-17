السجن المشدد عامين وغرامة 50 ألف جنيه للمتهم بالنصب على المواطنين في إمبابة

قضت محكمة جنح إمبابة، أمس الأربعاء، بالحكم بحبس «محمد فوزي. م. ع»، بالسجن المشدد عامين، وتغريمه 50 ألف جنيه، لاتهامه بالنصب على 26 مواطنًا، بداعي بيع شقق سكنية لهم بمنطقة حدائق أكتوبر، تحت مسمى وهمي لإحدى شركات الاستثمار العقاري، كما باع شقة واحدة لأكثر من شخص.

ضحايا جديدة للمتهم

يقول «محمد. و»، أحد الضحايا، إن المتهم «محمد فوزي م ع» ينتظرعددا جديدا من الأحكام ضده، بعدما حررت ضده محاضر جديدة خلال الساعات الماضية، بعد ظهور ضحايا جدد، نصب عليهم عن طريق بيع الشقة الواحدة لعدد من المواطنين.

وأوضح أنهم حرروا محاضر ضده، منها ما حمل رقم 13844 لسنة 2022، جنح الدقي، و3253 لسنة 2022 جنح حدائق أكتوبر.

المتهم أغلق مقر الشركة مُنذ شهرين

وأضاف أحد الضحايا في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتهم «محمد فوزي» أغلق مقر الشركة مُنذ شهرين، وكذلك هاتفه، الأمر الذي دعا الموطنين الذين اشتروا شقق سكنية منه، إلى التوجه إلى قسمي شرطة أكتوبر والدقي، لتحرير محاضر ضده، قبل أن يمسك به المواطنون أثناء وجوده في منطقة إمبابة، بصحبة زوجته ومديرة مكتبه سهام محمد عبدالعزيز، والتي كانت تساعده في النصب على الموطنين.