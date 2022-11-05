تأجيل نظر محاكمة مصطفى البنك «مستريح أسوان» إلى 3 ديسمبر

قررت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، اليوم، تأجيل نظر محاكمة مصطفى البنك «مستريح أسوان» لجلسة 3 ديسمبر المقبل، بتهمة الاستيلاء على نحو مليار جنيه من المواطنين بحجة توظيفها في تجارة المواشي.

محاكمة مستريح أسوان

وشهدت محكمة جنايات قنا الاقتصادية إجراءات وتعزيزات أمنية مكثفة بمحيط الجلسلة لتأمين محاكمة مصطفى البنك «مستريح أسوان».

وقال محمود عيد، محامي عدد من الضحايا، إن المحكمة استمعت في الجلسة لطلبات الدفاع وباقي الشهود حول نشاط مصطفى البنك، مستريح أسوان، مضيفا أن موضوع التصالح مع 1000 عميل من الضحايا والذي تحدث عنه مصطفى البنك مع القاضي في الجلسات الماضية ليس به جديد ولم يتطرق إليه أحد.

مصطفى البنك «مستريح أسوان»

يذكر أن أمر إحالة مصطفى البنك مستريح أسوان الصادر من جهة التحقيق بمركز أسوان، يتضمن أن المتهم تلقى أموالا من الأهالي بطريق النصب والاحتيال، بعد أن أوهمهم بالحصول على أرباح وهمية من خلال شراء مواشيهم بقيمة أعلى من ثمنها، على أن يتم السداد خلال فترات زمنية محددة وهو ما لم يحدث، وجمع عن طريق ذلك 867 مليونا و771 ألفا و110 جنيهات.

كما تضمن أمر الإحالة عدم حصول المتهم على تصريحات قانونية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، والامتناع عن رد المبالغ المستحقة للضحايا.