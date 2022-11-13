اعترافات مستريح الإسكندرية: «قعدت 3 شهور أديهم أرباح علشان يصدقوني»

«كنت باخد منهم الفلوس وأقولهم إني هشغلها في تجارة الأراضي الزراعية وكل شهر تاخدوا أرباحها وقعدت 3 شهور اديهم أرباح علشان اثبتلهم إني صادق في كلامي»، هكذا اعترف المتهم في قضية الاستيلاء علي 2 مليون جنيه من المواطنين بالإسكندرية بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح في جلسة استماع أمام النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة النصب والاحتيال، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بسرعة التحريات بالواقعة.

قال المتهم خلال جلسة التحقيق: «بدأوا يجيبولي ناس تانية تشغل فلوسها معايا لما لاقوني بدفعلهم أرباح لحد ما جمعت المبلغ اللي كنت عايز أوصله وأخدته وهربت في مكان بعيد عشان محدش يعرف يوصلي».

وتبين من خلال التحريات أنه صاحب مطعم مقيم بمحافظة الإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

الموقف القانوني المتوقع على المتهم

شرح المحامي محمود عبد الله، تفاصيل عقوبة النصب والاحتيال وفق قانون العقوبات المعدل في 2020، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وحتى 3 سنوات.

وأضاف عبد الله لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».

القبض على المتهم

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 أشخاص بتضررهم من أحد الأشخاص لقیامه بتلقي مبالغ مالیة منھم لتوظیفھا لھم في تجارة الأراضى مقابل أرباح متفق علیھا فیما بینھم، إلا أنه لم یلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالیة المستولى علیھا.

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات تبين صحة البلاغ وأمكن لرجال المباحث من تحديد مكان المتهم وتم استهدافه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.