بينهم طفلة.. إصابة 7 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أُصيب 7 أشخاص فى حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الفحوصات والإسعافات الطبية المطلوبة.

إصابة 7 أشخاص في حوادث متفرقة

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول 7 مصابين في حوادث متفرقة.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من «عبدالحميد. ا. ا»، 65 سنة، من كفرالشيخ، باشتباه كسور لسقوط جسم صلب عليه، و«محمود. ب. أ»، 20 سنة، من الرياض، و«نادية. أ. م»، 50 سنة، من الرياض، بجروح وكدمات في حادث انقلاب سيارة.

كما أُصيب «محمد. ح. أ»، 37 سنة، من سيدي غازي، بجروح نافذة بالجسم، في مشاجرة، و«نصر. ل. ع»، 48 سنة، من القنطرة، بجروح وكدمات في حادث انقلاب دراجة نارية، و«عبدالرحمن. م. م»، 17 سنة، من القنطرة، بجروح وكدمات في انقلاب دراجة نارية، وأُصيبت طفلة تدعى «مودة. ح. ر»، 8 أشهر، من أبو رية بالرياض، بتسمم ادعاء تناول سم فئران.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.