الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على طرق محافظات الدلتا

شبورة مائية تشهدها الطرق السريعة والزراعية، اليوم الخميس، في بعض محافظات الدلتا والوجه البحري، وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، واستمرار الرطوبة، ونشاط للرياح، وفرص سقوط الأمطار، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة.

الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تكون الشبورة المائية، حيث تقل الرؤية الأفقية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى، وناشدت المواطنين والسائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق الزراعية بمحافظات الدلتا والوجه البحري.

طقس اليوم الخميس

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى حالة الطقس المتوقعة غداً بمحافظات الدلتا والوجه البحري، متوقعة أن يسود طقسا لطيفا على السواحل الشمالية، معتدل على كافة الانحاء نهاراً، مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع وجود فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحياناً على مناطق متفرقة من العلمين حتى رفح وشمال الدلتا قد تمتد خفيفة متفرقة على وسط الدلتا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وسجلت نسبة الرطوبة في الدلتا والقاهرة 72%، أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، سجلت العظمي على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة، والقليوبية 24 درجة والصغرى 16 درجة، البحيرة العظمي 23 درجة، والصغرى 17 درجة، والدقهلية العظمي 23 درجة، والصغرى 16 درجة، الغربية العظمي 25 درجة، والصغرى 16 درجة، الشرقية العظمي 24 درجة، والصغرى 16 درجة، كفر الشيخ العظمي 23 درجة والصغرى 15 درجة، والمنوفية العظمي 24 درجة والصغرى 16 درجة.