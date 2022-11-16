الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الخميس في مدن القناة: شبورة وأمطار وانخفاض الحرارة

الشبورة المائية والأمطار من أهم الظواهر الجوية التي يكثر التحذير منها خلال الشتاء، خاصة على الطرق القريبة من المياه والزراعات، وتضمن بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس مدن القناة غداً يشهد تكون شبورة مائية وسقوط أمطار.

الشبورة المائية تتكون خلال الصباح على الطرق

وذكر بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس غدا الخميس في مدن القناة، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، يشهد تكون شبورة مائية صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة، والقاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30%

وتوقعت الأرصاد، سقوط أمطار على مدن القناة غدا الخميس، منها السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، مع طقس مائل للبرودة ليلاً معتدل خلال النهار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

درجات الحرارة على مدن القناة

بورسعيد - درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15 درجة.

الإسماعيلية - درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

السويس – درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17 درجة

حالة البحرين الأبيض المتوسط والأحمر

جاءت توقعات خبراء الأرصاد لحالة البحر المتوسط، بأنها ستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به بين متر ومتر ونصف واتجاه الرياح جنوبية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.