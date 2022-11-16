حالة الطقس اليوم في جميع محافظات مصر.. مائل للبرودة ليلا وتوقعات بسقوط أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم في جميع محافظات مصر، مشيرة إلى أن شمال البلاد يشهد طقسًا معتدلًا نهارًا على شمال البلاد ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد وعلى شبة جزيرة سيناء، وانخفاضًا في درجات الحرارة ليلا، مع وجود فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب البحر الأحمر بمدن حلايب وشلاتين ورأس بناس.

حالة الطقس اليوم في جميع محافظات مصر

ووفقا لحالة الطقس اليوم في جميع محافظات مصر، فإن بعض المحافظات تشهد سحبا منخفضة ومتوسطة على غرب الدلتا تمتد للوجه البحري، يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض البلاد، فضلا عن وجود نشاط رياح ببعض المحافظات، بعضها محملة بالأتربة.

وجاءت درجة الحرارة على معظم محافظات ومدن الجمهورية على النحو التالي:

درجات الحرارة في وجه بحري

محافظة القليوبية 24 درجة للعظمى و16 للصغرى.

محافظة البحيرة 24 درجة للعظمى و17 للصغرى.

محافظة كفر الشيخ 23 درجة للعظمى و17 للصغرى.

محافظة الدقهلية 24 درجة للعظمى و17 للصغرى.

محافظة دمياط 23 درجة للعظمى و19 للصغرى.

محافظة بورسعيد 22 درجة للعظمى و18 للصغرى.

محافظة الإسماعيلية 25 درجة للعظمى و16 للصغرى.

محافظة السويس 25 درجة للعظمى و17 للصغرى.

محافظة الشرقية 24 درجة للعظمى و17 للصغرى.

محافظة المنوفية 24 درجة للعظمى و17 للصغرى.

محافظة الغربية 23 درجة للعظمى و16 للصغرى.

محافظة الإسكندرية 23 درجة للعظمى و17 للصغرى.

محافظة مطروح 22 درجة للعظمى و16 للصغرى.

محافظة العريش 23 درجة للعظمى و17 للصغرى.

محافظة شرم الشيخ 26 درجة للعظمى و19 للصغرى.

محافظة جنوب سيناء 23 درجة للعظمى و20 للصغرى.

محافظة شمال سيناء 24 درجة للعظمى 16 للصغرى.

درجات الحرارة في الوجه القبلي

محافظة قنا 27 درجة للعظمى و13 للصغرى.

محافظة أسوان 29 درجة للعظمى و15 للصغرى.

محافظة المنيا 24 درجة للعظمى و14 للصغرى.

محافظة الوادي الجديد 29 درجة للعظمى و12 للصغرى.

محافظة الفيوم 26 درجة للعظمى و15 للصغرى.

محافظة سوهاج 26 درجة للعظمى و13 للصغرى.

محافظة اسيوط 26 درجة للعظمى و13 للصغرى.

محافظة بني سويف 24 درجة للعظمى و14 للصغرى.

محافظة البحر الأحمر 27 درجة للعظمى و20 للصغرى.