محمود مسلم يشيد بتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية: خطوة جيدة على الطريق

أثنى الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، رئيس شبكة قنوات «dmc»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، على حزمة الحماية الاجتماعية التي فرضتها الحكومة مؤخرًا، مشيدًا بتثبيت أسعار المحروقات رغم رفع أسعارها في العالم أجمع.

قرارات تستهدف محدودي الدخل والطبقة المتوسطة

واعتبر «مسلم» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن هذه القرارات خطوة جيدة على الطريق، مشيدًا بتجميع زيادة أسعار الكهرباء لرفع الدعم عنها، وكذلك زيادة السلع على بطاقات التموين ورفع المرتبات والمنح، مشددًا على أن هذه القرارات تستهدف محدودي الدخل والطبقة المتوسطة من المواطنين.

وشدد رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، على أن هذه الحزم تساعد المواطنين، مطالبًا الجميع بتحمل الفترة الحالية، من أجل الأجيال الجديدة.

مسلم: يجب فرض مزيد من الرقابة على الأسواق

وانتقد الدكتور محمود مسلم زيادات الأسعار التي ينفذها التجار، مطالبًا بفرض مزيد من الرقابة على الأسوق، لافتًا إلى أن بعضهم يرفع الأسعار، ويتقاعس المواطنين عن الشكوى، مطالبًا المواطن بأن يرفع شكاوى ضد هؤلاء التجار، معتبرًا أنها من واجباته.

وأشاد «مسلم» بمواجهة البلاد لأزمتين عالميتين متتاليتين، هما جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، معربًا عن أمله في تحسن الأوضاع، مشددًا على أنها الآن مختلفة عن عام 2014، وستصبح أفضل خلال الفترات المقبلة.