وزيرة الثقافة تبحث آليات إنشاء وحدة لحقوق الإنسان

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بمكتبها، بالمجلس الأعلى للثقافة، النائب، طارق رضوان، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة حقوق الإنسان؛ لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان.

وخلال اللقاء، جرى مناقشة آليات إنشاء وحدة حقوق الإنسان، بوزارة الثقافة، تطبيقًا لقرار رئيس الوزراء الصادر عام 2017، وذلك تفعيلًا للمحور الرابع في استراتيجية حقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2021.

كما تناول اللقاء، مناقشة أهمية استحداث حزمة من التشريعات اللازمة لتنفيذ احتياجات الوزارة، إزاء تفعيل المحور الرابع باستراتيجية حقوق الإنسان المُشار إليها.