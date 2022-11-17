طقس سوهاج اليوم.. نشاط لحركة الرياح والصغرى تسجل 13 مئوية

واصلت درجات الحرارة انخفاضها في محافظة سوهاج، اليوم الخميس، ليسود طقس معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وسجلت درجات الحرارة اليوم الخميس بمحافظة سوهاج 25 مئوية للعظمى، و13 للصغرى، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، والتي أوضحت أن درجات الحرارة ستواصل الانخفاض حتى بداية الأسبوع المقبل.

طقس اليوم بسوهاج.. غيوم ورياح

ويشهد طقس اليوم الخميس بمحافظة سوهاج نشاط لحركة الرياح على فترات متقطعة من النهار، فيما تسجل الرطوبة 40 درجة، فضلا عن انتشار جزئي للغيوم بسماء المحافظة لليوم الثاني، مع انعدام فرص سقوط أمطار.

نصائح هيئة الأرصاد الجوية

ومع انخفاض درجات الحرارة خلال اليوم، تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين بزيادة قطعة ملابس، ومتابعة حالة الطقس خاصة عند الرغبة بالتنزه ليلا بنهاية الاسبوع اليوم واصطحاب الأطفال للخارج.