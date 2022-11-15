طقس الإسماعيلية اليوم.. مشمس نهارا بارد ليلا وتحذيرات من سقوط أمطار

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، طقسًا مستقرًا على أغلب أنحاء المحافظة مشمس على الأنحاء الشمالية من المدينة، مع غيوم قليلة على المناطق الجنوبية؛ مما ينذر باحتمالية سقوط أمطار.

احتمالية سقوط أمطار على السواحل الشمالية

وبحسب بيان رسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية نشر على صفحتها الرسمية، أكدت أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد إلى جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وأضاف البيان، أن أجواء اليوم في الإسماعيلية معتدلة الحرارة مع شبورة مائية تظهر على الطرق السريعة والصحراوية المؤدية من وإلى القاهرة.

درجات الحرارة في الإسماعيلية

وأشار بيان الأرصاد الجوية، إلى أن الإسماعيلية سجلت 24 درجة للعظمي في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة عن الأسبوع الماضي، فيما سجلت الصغرى 16 درجة.