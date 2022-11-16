طقس سوهاج اليوم.. انخفاض الحرارة 5 درجات ونصائح بارتداء الملابس الثقيلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن محافظة سوهاج تشهد اليوم الأربعاء، طقسًا غائمًا جزئيًا نهارًا، مائلًا للبرودة ليلًا، بالإضافة إلى انخفاض الحرارة 5 درجات عن الأيام الماضية لتسجل نحو 24 درجة مئوية.

وتنصح هيئة الأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الثقيلة خاصة بالفترة المسائية، يصبح طقس اليوم مائل للبرودة، في حين تتخذ محافظة سوهاج استعداداتها كاملة؛ للتعامل مع أس قوط للأمطار، إذ اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج مخرات السيول بالمحافظة ومتابعة جاهزيتها عند الحاجة.

متابعة سقوط الأمطار

وتتابع غرفة العمليات والطوارئ بمحافظة سوهاج الأرصاد الجوية لمعرفة أماكن سقوط الأمطار وتوقعاتها المحتملة للتحرك عند أي طارئ، ونشرت غرفة العمليات عدة نصائح على المواطنين اتباعها حال ذلك، منها عدم ملامسة أعمدة الإنارة وعدم القيادة على الطرق السريعة أثناء المطر.