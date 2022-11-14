طقس السويس اليوم الإثنين.. رياح وأمطار وانخفاض درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لطقس اليوم الإثنين، بمختلف محافظات الجمهورية ومنها محافظة السويس، إذ توقع الخبراء أن يسود طقس بارد ليلاً وسقوط أمطار خفيفة ونشاط للرياح.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% وشبورة

وتضمنت البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك العديد من المناطق التي تشهد سقوط أمطار خفيفة بنسبة 40% منها محافظة السويس، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مع تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح.

وأشار بيان الأرصاد، إلى أن طقس السويس، غائم جزئيًا، كما يشهد نشاطًا للرياح، مع انخفاض الحرارة حيث تصل العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 17 درجة.

قراءات طقس اليوم في محافظة السويس

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية، وبيان هيئة الأرصاد الجوية، قياسات طقس السويس اليوم الإثنين كما يلي:

نسبة الرطوبة 55%.

سرعة الرياح 26كم / ساعة.

نسبة سقوط الامطار 40%.

درجة الحرارة العظمى 26.

درجة الحرارة الصغرى 17.

حالة البحر الأحمر معتدلة

وجاءت توقعات خبراء الأرصاد لحالة البحر الأحمر اليوم الإثنين، أن يكون معتدلا، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.