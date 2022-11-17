«التخطيط» تبحث تخضير الخطط الاستثمارية في «يوم الحلول» بـCOP27

تشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، على فعاليات «يوم الحلول»، ضمن الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27.

وستبدأ فعاليات اليوم بكلمة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة افتتاحية رفيعة المستوى، تليها جلسة حول أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية، وأخرى حول مبادرة رئاسة مؤتمر المناخ COP27، بشأن النقل الحضري المستدام، وأخرى بعنوان «الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين: انتقال عادل نحو النقل الحضري المستدام»، وتليها جلسة حول إعادة ابتكار حلول النفايات من أجل مستقبل أفضل.

كما تشهد فعاليات يوم الحلول جلسة حول الحلول النظيفة والفعالة لـ COP27، وجلسة بعنوان «بناء الشركات الخضراء: من شركات الناشئة ذات أثر مناخي إلى شركات»، وأخرى بعنوان «حوار القيادات الختامي ليوم الحلول: ريادة العمل بين القطاعين العام والخاص من أجل عالم قادر على التكيف مع المناخ».

مبادرة المدن المصرية المستدامة للمناخ

وتتوازى الجلسات على مدار اليوم في الصالات المختلفة حيث يستضيف الجناح المصري جلسة بعنوان مبادرة المدن المصرية المستدامة للمناخ، وحدث لشركة جنرال موتورز، وجلسة بعنوان «التكنولوجيا من أجل السفر والنقل المستدامين: تسريع العمل المناخي»، وأخرى حول تمويل البنية التحتية المستدامة: حلول جديدة لإغلاق فجوة خط أنابيب المشروع، كما تتضمن فعاليات اليوم جلسة حول مراكز البيانات الخضراء: «نحو قطاع محايد الكربون»، وجلسة أخرى لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، حول تغير المناخ على مصر، وستتضمن الفعاليات حفل إطلاق أول شركة مصرية لتعويض الكربون «إيجيكوب».

كما تتضمن فعاليات يوم الحلول جلسة حول مشروع التنمية الريفية - دراسة حالة للمجتمع المعتمد الأخضر في قرية أسوان «فارس»، وجلسة حول التزام الاستدامة نحو الحد من المناخ من انبعاثات الكربون «آثار العمليات البريدية من خلال صندوق البريد الرقمي».

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وتشمل أحداث يوم الحلول الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حدث للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات مصر، و«مؤتمر الطريق من تغير المناخ 2022 (COP27)، المنتدى الحضري العالمي 2024 (WUF12) والمدن الأفريقية 2025»، وتستضيف أحداث اليوم حدث «مبادرة التراث الأردني»، وجلسة حول «دور الذكاء الاصطناعي في التصدي لتغير المناخ» ضمن فعاليات مؤتمر المناخ، وجلسة أخرى بعنوان «حلول مبتكرة للحد من الغازات الدفيئة من خلال مشروعات النقل والتنقل في المناطق الحضرية»، وأخرى نحو النقل البحري والمواني المستدامة والمحايدة مناخيًا والخالية من التلوث -دراسة حالة، وأخرى حول إدارة النفايات الإلكترونية كمصدر للتعدين الحضري في إطار مفهوم الاقتصاد الدائري.

فعاليات مؤتمر المناخ

وتشمل فعاليات يوم الحلول كذلك جلسة حول الدورة الوزارية المعنية بالحضر والإسكان الخاصة بالمدن وتغير المناخ، وجلسة بعنوان مبادرة رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن المدن المستدامة: «المرونة الحضرية المستدامة للجيل القادم»، وأخرى حول «المشهد الاستراتيجي للاستدامة: التحديات التي يواجهها الرؤساء التنفيذيون (شركة IBM)».