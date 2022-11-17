تطوير مركز شباب «عرب الأطاولة» في أسيوط ضمن «حياة كريمة»

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، استلام مركز شباب عرب الأطاولة التابع لإدارة الفتح، بعد الانتهاء من أعمال تطويره ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بحضور لجنة مشكلة من قبل المديرية بقيادة المهندسة سومة عبدالعظيم مدير إدارة الإنشاءات، ومهندسي جهاز تعمير أسيوط.

أعمال تطوير مركز شباب الأطاولة

وقال الدكتور أحمد عبدالوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، إن أعمال تطوير مركز شباب عرب الأطاولة شملت مبنى إداريا مجهزا يحتوى على كل المرافق والخدمات وملعب نجيل صناعي على أحدث تصميم، وكذلك أسوار، من أجل أن يصبح المركز مكانا لائقا لمن يتردد عليه من الشباب والنشء.

انتظام مشروعات «حياة كريمة»

وأكد وكيل الوزارة، أن أعمال التطوير بمراكز شباب حياة كريمة بالمحافظة تسير على قدم وساق، وفقا للخطة الزمنية والمعايير والضوابط التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة والميدانية لمعدلات التنفيذ على أرض الواقع، لتذليل كل العقبات التي تعوق عمليات الإحلال والتجديد، وذلك بالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية والمعنية بمعدلات إنجاز عالية.