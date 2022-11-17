طلاب «حراس المناخ» بمطروح يبتكرون جهازا لتحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح فعاليات مبادرة «حراس المناخ»، والتي نظمتها إدارة العلمين التعليمية بمدرسة سيدي عبدالرحمن الثانوية المشتركة، بحضور مسعد الشحات رئيس مركز ومدينة العلمين.

وبدأت فعاليات مبادرة المناخ، اليوم الخميس، بمعرض التغيرات المناخية والذي شاركت فيه مدارس العلمين بمشاركة الطلاب، وندوة توعية حول أهمية الوعي بقضايا التغير المناخي في كوكب الارض.

وأكد وكيل تعليم مطروح على المشاركة الفعالة بالأعمال التى جري إنتاجها بمعرفة الطلاب أنفسهم وتحت إشراف معلميهم، ما يعكس مدى الوعى الذي وصل إليه الطلاب بهذه القضية الهامة والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، مستخدمين فى ذلك خامات من البيئة وإعادة التدوير، لإعداد محتويات المعرض من مجسمات ووسائل تعليمية ومنتجات ورقية ولافتات ومجلات حائطية وأنشطة فنية تخدم مفهوم التغيرات المناخية، والتي تأتي تزامنا مع فعاليات القمة العالمية للمناخ في شرم الشيخ بمشاركة زعماء وقادة معظم دول العالم.

حراس المناخ

ووفقا لبيان، تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح معرض مدرسة تل العيس الصناعية لمبادرة «حراس المناخ»، والتي يوضح خلالها طلاب المدرسة الفنية أعراض تغير المناخ وأثره السيئ.

أول معمل متخصص بمدارس مصر في الجغرافيا

وتابع وكيل تعليم مطروح في العلمين الاستعدادات النهائية لافتتاح أول معمل متخصص علي مستوى الجمهورية لمادة الجغرافيا يعمل بنظام «3d»، ويشرف عليه وليد عبدالعظيم معلم المادة بمدرسة سيدي عبدالرحمن الثانوية، والذي أوضح أن هذا المعمل الفريد يشمل مجسمات ناطقة للكرة الأرضية ،مع عرض التضاريس وأهم المدن، مضيفاً أنه يستهدف جذب الطلاب للمادة العلمية وفهم فقرات المنهج بطريقة مبسطة وجارى تجهيز المعمل بأحدث الأجهزة تمهيدا لافتتاحه الرسمى عقب الانتهاء من تجهيزه.

وشرحت إحدى طالبات المدرسة داخل معمل الجغرافيا حول التغيرات المناخية التي تشهدها الكرة الأرضية خلال العقدين الماضيين، وتسبب ذلك في حدوث تغير كبير للمناخ.

تحويل الطاقة الشمسية لكهرباء

وتابع وكيل الوزارة بث مباشر لفعاليات يوم المناخ بكافة مدارس العلمين حيث أجرى مداخلة علي الهواء مباشرةً مع مدير تل العيس، عرض خلاله طلاب المدرسة الصناعية اختراع جهاز مبسط لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية لتشغيل الأجهزة، والذي يعد تفعيلا واضحاً لاستخدام مصادر الطاقة النظيفة بعيداً عن المصادر الأخري المسببة للتلوث.