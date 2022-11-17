حزب مصر أكتوبر يشيد بقرار الرئيس بحصر أسماء شهداء الحروب: طمأن أسرهم

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة بداية من عام 1948، لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات «صندوق تكريم الشهداء» تؤكد على أنه خير من يعظم شهداء الوطن وتقديره لهم حتى بعد استشهادهم.

«مديح» تشيد بقرار الرئيس

وأضافت «مديح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن توصيات الرئيس السيسي تدل على عظمة الدولة المصرية تجاه أبنائها المخلصين من الشهداء وأسرهم، مشيرة إلى أن الرئيس حريص على تقديم رسالة طمأنينة لهم بأن الدولة لم ولن تتخلى عن دعمهم وأنهم سيظلون دوما في قلب وعقل الوطن، وأن تضحياتهم محل تقدير واهتمام.

ووجهت رئيس حزب مصر أكتوبر، رسالة شكر وتقدير واعتزاز لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة شأن الوطن والحفاظ علي أرضه.

الرئيس السيسي وجه بحصر أسماء شهداء الحروب

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع نشاط صندوق تكريم الشهداء.

ووجّه الرئيس بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة، بدايةً من عام 1948، لدراسة ضمّهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، وذلك تقديرا من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخا لقيم الوفاء لأسرهم.