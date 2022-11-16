نشأت الديهي عن توجيه السيسي بحصر جميع الشهداء: «لمسة وفاء رئاسية»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إعداد صندوق للشهداء كان فكرة من القيادة السياسية؛ لتقديم الدعم والرعاية لأسر الشهداء؛ لأن الشهيد أعطى حياته لوطنه، ومن واجب هذه الأمة رد جزء من هذا الجميل، موضحًا أن الصندوق لمسة وفاء رئاسية، معقبًا: «لن تستطيع الدولة بكل ما تملك أن تعيد قطرة دم واحدة من دماء الشهداء، لكن علينا أن نقدم كل ما نستطيع لأسر الشهداء لأن ما فقدوه ليس له تعويض».

الديهي: إحنا صغيرين أوي أمام أهالي الشهداء

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»: «إحنا صغيرين أوي أمام الشهيد وأم الشهيد، والغريب والعجيب والمدهش، أن ما في أب أو أم شهيد إلا ويتحدث عن تقديم نجله الآخر دفاعًا عن هذا البلد، دي عبقرية مصرية، هو ده الشعب المصري، وهذه خلاصة أخلاقيات الحضارة».

حصر كل الشهداء المصريين منذ 1948

ولفت الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن الرئيس السيسي قرر لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية حصر كل الشهداء خلال الحروب منذ 1948 وحتى الآن، وضم أسرهم لصندوق رعاية الشهداء، معقبًا: «لمسة الوفاء الرئاسية تجاه الشهداء الأبرار تهدف لعدم نسيان أسرهم».