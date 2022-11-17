الفنانة فاطمة ناصر: مشاركتي بفيلم في «القاهرة السينمائي» ليست الأولى

عبرت الفنانة التونسية فاطمة ناصر عن سعادتها الكبيرة بمشاركة فيلم جلال الدين ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44 .

فاطمة ناصر تتحدث عن مهرجان القاهرة

وقالت فاطمة ناصر، لـ«الوطن»، سعيدة بمشاركتي هذا العام بهرجان القاهرة بفيلم «جلال الدين»، وهي ليست المرة الأولى التي أشارك فيها في المهرجان، فالفيلم يعتبر ثاني فيلم، حيث سبق وشاركت في فيلم «ع الهوا» للمخرج إيهاب لمعي.

دور فاطمة ناصر في فيلم جلال الدين

وأشارت إلى أنها شخصية هبة زوجة «جلال الدين»، وهذه هي المرة الأولى لها التي تشارك فيها في فيلم مغربي، مؤكدة أنّها أحبت الدور وعاشت تفاصيله واستمتعت كثيرًا، ولم تهتم بالسؤال عن المساحة التي ستظهر بها على الشاشة، ولم تتخوف من تجسيد دور أم لشابٍ يافع: «أنا مش صغيرة، وتخليت عن المكياج واحتفظت بملامح وجهي كما هى، لأن الروحانية وتوصيل إحساس الأمومة الأصعب بالنسبة لي».

مشاركات فاطمة ناصر في مهرجان الاسكندرية

يشارإلى أن الفنانة فاطمة ناصر شاركت بفيلمين في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي الأول وهما «مصطفى زاد» إخراج نضال شطا، و«حرة» للمخرج معز كمون.