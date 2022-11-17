جامعة كفر الشيخ تنظم أسبوع ريادة الأعمال والشركات الناشئة

نظمت جامعة كفر الشيخ، ممثلة في مركز ربط الجامعة بالصناعة «مكتب التايكو ونادي ريادة الأعمال»، بالتعاون مع كلية علوم الثروة السمكية والمصايد، أسبوع ريادة الأعمال للعام الثالث على التوالي، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

يأتي ذلك، فى إطار مشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم أنشطة نادي ريادة الأعمال بجامعة كفر الشيخ، وتزامناً مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.

جاء ذلك، بحضور الدكتور إبراهيم الهواري، عميد كلية علوم الثروة السمكية والمصايد، وممثلي مبادرة «فكرتك شركتك» حسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال، ومحمد بكار، وسمر عيسى، وممثل «ST Egypt»، والمهندس محمد عبد الله، وأحد البنوك المشاركة في حاضنة «رواد النيل» وهو بنك «QNB-ALAHLY»، وأحمد سلامة، رئيس مراكز تطوير الأعمال المدير الإقليمي للبنك، وإبراهيم عبد اللطيف، والمدير المشارك شريف أحمد، وممثل رواد النيل بكفر الشيخ شادي محمد، وممثلي «ICEalex» أحمد عبد الباقي، ومحمد هاشم صادق.

رؤية مصر 2030

وقال الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، نيابة عن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، إن الملتقى يأتي في وقت تشهد فيه البلاد حراكًا اقتصاديًا ملحوظًا، لمواكبة رؤية مصر 2030، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، والوعي المالي في المجتمع، وتبادل الخبرات بين الخبراء في ريادة الأعمال في مختلف القطاعات، وتقديم نماذج ناجحة من رواد الأعمال، واستضافة رواد الأعمال الشباب لعرض تجاربهم للاستفادة منها، تفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام واكتشاف المبتكرين، والتوجه إلى الاقتصاد المعرفي، ونشر ثقافة ريادة الأعمال داخل الجامعة، وتزامناً مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.

نشر ثقافة العمل الحر

وأوضح «عبد العال»، أن إدارة الجامعة تهتم بتوعية طلابها، ودعمهم، وتشجيعهم، للتوجه نحو المشروعات الصغيرة، ونشر ثقافة العمل الحر، وحثهم علي التفكير الإيجابي في مواجهة الأزمات للخروج بفرص عمل لائقة أو مساعدتهم في بداية تنفيذ مشاريعهم الخاصة، وإيماناً بدور الجامعة ممثلة فى مكتب ربط الجامعة بالصناعة في توفير حلول لمشكلات المجتمع تعتمد على أسس علمية صحيحة.

وأشار الدكتور راضي علي، وكيل كلية علوم الثروة السمكية والمصايد لشئون البيئة وتنمية المجتمع، إلى أن أن الملتقى سيُحفز الرواد وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بمشروعاتهم، وتطويرها بما يجعل منها مشروعات ذات آثر اقتصادي، منوهاً أن محاور الملتقى تدور حول البيئة الداعمة لريادة الأعمال في المجالات الابتكارية، وأدوار الجهات المعنية في تحفيز وإنماء الطاقات الإبداعية للشباب، وتعزيز دور ريادة الأعمال في منظومة اقتصاد المعرفة.