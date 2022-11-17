في ذكرى استشهاد محمد مبروك.. إياد نصار يكشف تفاصيل تجسيده للشخصية

تحل الذكرى التاسعة لاستشهاد محمد مبروك، اليوم، وجسّد الفنان إياد نصار شخصية الشهيد الراحل، قبل عامين في مسلسل «الاختيار 2».

وقال الفنان إياد نصار، لـ«الوطن» إنّ شخصية الشهيد محمد مبروك من الشخصيات الذي تشرّف بتجسيدها، إذ تعتبر من أهم الأدوار التي جسّدها في حياته، مؤكدًا أنّه على دراية بقصة الشهيد مبروك قبل المسلسل، وخصوصًا أنّ الأحداث الأخيرة أحداث معاصرة يتذكرها الجميع.

شخصية الشهيد مبروك

وأضاف إياد نصار، أنّ أكثر ما أعجبه في شخصية الشهيد مبروك هي صراعه مع الفكر الإرهابي، والذي كان يشغله طوال مسيرته، وقال إنّه كان يريد أن يجسد في شخصية الشهيد مبروك الأبعاد الإنسانية له التي لا يعرفها الكثيرون.

وأوضح «نصار» أنّ وقتها جاءته الكثير من ردود الفعل، ولا تزال حتى الآن على الشخصية، مؤثرة خصوصا ردود فعل أبناء الشهيد مبروك والتي كانت مملوءة بالمشاعر الإيجابية.

رسائل أبناء الشهيد مبروك

وعن الرسالة، قال إياد إنّ الرسالة كانت مجملها أنه جسّد الشخصية من الناحية الإنسانية، وأشار إلى أنّه أحبّ أن يركز على الشكل، وأنّه حاول وقتها أن يقترب إلى الشخصية استنادا إلى الصور المتاحة، خاصة أن الفيديوهات كانت قليلة بطبيعة عمله الذي يحتم عليه ذلك الأمر.