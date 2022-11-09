في عيده ميلاده.. لماذا اعتذر إياد نصار عن مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»؟

يعيش الفنان إياد نصار، حالة من النشاط الفني، في الوقت الحالي، على مستوى السينما والتليفزيون وذلك بالتزامن مع عيد ميلاده، كونه من مواليد 9 نوفمبر عام 1971.

واعتذر إياد نصار، عن الاستمرار في تجربته المسرحية الأولى في الساحة المصرية، «ياما في الجراب يا حاوي»، والتي انطلقت مؤخرًا على مسرح «كايرو شو» بالقاهرة الجديدة، فيما جاء الفنان هشام إسماعيل، بديلًا عنه.

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إنّ اعتذار إياد نصار، عن هذه المسرحية، يأتي لانشغاله بتصوير أعمالٍ درامية وسينمائية أخرى، إذ أنه لا يستطيع التوازن في المواعيد، لا سيما وأنّ المسرح له مواعيدٍ خاصة.

تعرف على أبطال مسرحية ياما في الجراب يا حاوي

ومسرحية ياما فى الجراب يا حاوي، يشارك فيها عدد كبير من الفنانين منهم يحيى الفخراني، وكارمن سليمان ومحمد الشرنوبي وشريف دسوقي وسماء إبراهيم وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج مجدي الهواري، والمسرحية مأخوذة عن رائعة بيرم التونسي «ليلة من ألف ليلة».

إياد نصار ضيف شرف في فيلم المطاريد

وفي سياق متصل، يظهر الفنان إياد نصار، كضيف شرف في فيلم «المطاريد»، حيث يظهر بـ«لوك» جديد ومختلف، كما أنه يُعد من تجاربه السينمائية الكوميدية المحدودة، ومن المُقرر طرح العمل في السينما خلال الفترة القليلة المُقبلة.

فيلم «المطاريد» بطولة أحمد حاتم، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، مصطفى غريب، محمد مولى ومحمود السيسي من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين والمخرج ياسر سامي.