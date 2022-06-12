إياد نصار وتارا عماد مع أحمد حاتم.. تعرف على فريق عمل فيلم «المطاريد»

انتهى المخرج ياسر سامي من اختيار فريق تمثيل فيلم «المطاريد» الذي يعتبر التجربة الأولى له في الإخراج السينمائي، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم بجانب عدد من النجوم، وهو من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين.

وتدور أحداث فيلم «المطاريد»، في إطار من الكوميديا حول «صلاح»، الذي يقوم بدوره أحمد حاتم، الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

فريق عمل فيلم «المطاريد»

ويضم الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد حاتم، بالإضافة إلى إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ ومحمود البزاوي، محمود الليثي، حسن مالك، طه الدسوقي، مصطفى غريب، ومحمد مولى، وهو من إنتاج شركتي «سينرجي» و«چي كرييشنز» والمنتج المنفذ محمد نصار.

أحمد حاتم يحقق وجودًا واضحًا على الساحة السينمائية

وقدم الفنان أحمد حاتم خلال الفترة الماضية عددًا من التجارب السينمائية الناجحة التي لاقت ردود فعل إيجابية من الجمهور، كان من بينها فيلم «قصة حب» و«الغسالة» مع هنا الزاهد، بالإضافة إلى فيلم «عروستي» مع جميلة عوض، والذي حقق إيرادات وصلت لـ12 مليون جنيه، بينما كانت آخر أعماله فيلم «قمر 14» للمخرج هادي الباجوري، والذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم خالد النبوي، شيرين رضا وأحمد الفيشاوي، وعرض بالدورة السابقة من مهرجان الجونة السينمائي.

كما يشارك «حاتم» في عدد من الأفلام التي من المقرر أن تظهر للنور في الفترة المقبلة منها فيلم «الملحد» للمخرج محمد جمال العدل، و«جارة القمر» للمخرج هادي الباجوري.