ضيوف مؤتمر COP27 يشيدون بالتنظيم: مصر أبهرت العالم بنجاحها وجدارتها

أشاد ضيوف مؤتمر المناخ COP27، الذي تستضيفه مصر في مدسنة السلام شرم الشيخ، بالتنظيم الجيد، حيث أكدت الدكتورة إلهام محمود، أستاذ علوم البحار والبيئة، أن نجاح مصر في تنظيم مؤتمر المناخ، يدل على أنها قادرة على إدارة واستضافة أحداث مهمة كثيرة.

وقالت في تصريح خاص لـ«الوطن»، نتحدث عن استضافة آلاف من الناس، فقد كانت منطقة green zone بها ما يقرب من 45 ألف مشارك، ولدينا أيضا 17 ألف شخص من الخارج، إضافة إلى 130 طائرة رئاسية سواء للرؤساء أو الملوك أو من ينوبون عنهم.

وتابعت: «شرم الشيخ اتبنت من جديد، بلد نظيفة، منظمة، أمن جيد جدًا، فنجد في كل مكان بالأماكن السياحية إحساس بالأمان، إضافة إلى أن وسائل المواصلات كانت متاحة طوال الوقت، كما فرت مصر أيضا باصات عالية المستوى، كل 10 دقائق يتحرك الباص بين مناطق الكوب والجرين، فكان يتيح نقل جميع المشاركين دون السؤال عن تبعية الراكب، والفنادق كانت على أحسن ما يكون في التنظيم، والاستعداد، والاستقبال للضيوف».

ووصفت أستاذ علوم البحار والبيئة، الحدث في شرم الشيخ بعرسٍ هائل، كما عبرت عن سعادتها برؤية شرم في ثوب جديد، غير ما كانت معتادة عليه قبل ذلك أثناء إقامتها بالإجازات، قائلة: «شرم كانت مدينة عالمية بكل المقاييس، وذلك بسبب استضافتها للملايين من جميع أنحاء العالم، من أفريقيا وأوروبا وأمريكا وأسيا، فكان يشعر الجميع بالامتنان».

وأضافت، «الجميع سواء القادمين من أفريقيا أو الأمم المتحدة كانوا يشعرون بسعادة غامرة، وكان التعليق الأول على سعادتهم هذه، أن الشعب المصري طيب وكريم وشعب خدوم، يقدم الخدمات بدون طلب، أما التعليق الثاني، على شكل الأماكن في شرم الشيخ، بالإضافة إلى مدحهم في لأكل المصري».

المؤتمر من أفضل نسخ COP

ومن جانبه، قال المغامر «علي عبده»، إن المؤتمر من أفضل نسخ COP، وأحسنهم في التنظيم والمساحة، وأن الأهم من ذلك، هو الهدف الذي أقيم المؤتمر من أجله، وهو اتخاذ إجراءات حقيقية لمكافحة التغيرات المناخية، وهذا ما ظهر بوضوح في معظم المناقشات والمفاوضات، فمن الطبيعي حتى الآن أننا لم نتوصل لشيء، لكن الجميع يشعر بالتفاؤل بأننا سنصل إلى العديد من الإجراءات التنفيذية بالمؤتمر.

كما أبدى إعجابه بما حدث بمدينة شرم الشيخ خلال هذه الفترة القصيرة، قائلا: «كل شيء منظم، بداية من المطار حيث تم توسيع مهبط الطائرات، حتى يتسع 50% زيادة، بالإضافة إلى تطوير مبنى الوصول حتى يستوعب عدد الركاب القادم، فالطرق كلها أصبحت جديدة ومبهرة».

مصر نجحت بجدارة في التنظيم

وعلقت المهندسة إيمان الحجاوي، إحدى ضيوف المؤتمر، أن مصر نجحت وبجدارة في التنظيم الجيد، بل والمبهر لهذا الحدث الضخم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وفي ظل التحديات هذه نستطيع القول بإن مصر صنعت معجزة، حيث ظهر ذلك في تجديد شوارع وحدائق المدينة، وتنظيم جيد لحركة المرور، إضافة إلى ترويج هائل للسياحة بشرم، كما أن المؤتمر ساعد على تطوير الخدمات العامة، وتحسين جودة شبكات الاتصال بالمدينة.

وأضاف الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، أن قمة Cop27، عالمية، حيث لا تستطيع الدول المحدودة تنظيم مثل هذا المؤتمر، لذلك قيام مصر بتنظيمه يجعلها ضمن الدول المتقدمة.