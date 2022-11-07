سكان شرم الشيخ: نفخر ببلدنا.. والعالم كله مبهور بالتغيير في «مدينة السلام»

انطلقت فعالية مؤتمر قمة المناخ على أرض السلام، إذ استقبلت العديد من الشباب في مختلف دول العالم، وكذلك الزعماء والرؤساء لحضور هذا الحدث العالمي المهم بالنسبة لكل دول العالم، إذ استعد جميع شباب مدينة شرم الشيخ للمشاركة في المؤتمر وتقديم كل الخدمات للضيوف مصر.

بداية الاستعداد لمؤتمر قمة المناخ

منذ 6 أشهر بدأ أهالي مدينة شرم الشيخ في تجهيز كل الاستعدادات، قبل انطلاق المؤتمر، إذ تم تزيين مختلف الشوارع وزرع الأشجار الصديقة للبيئة، وأيضًا استخدام السيارات الكهربائية، إذ يقول أحمد يحيى لـ«الوطن»: «إحنا هنا في مدينة شرم الشيخ كنا بنستعد لمؤتمر قمة المناخ منذ أكثر من 6 أشهر، بحيث نغير ملامح شرم الشيخ من تجديد الطرق وإنارة، وزرع الأشجار صديقة للبيئة وكذلك السيارات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي، ودفعة كبيرة من الأتوبيسات الكهربائية».

انبهار العالم بالتغير الذي شهدته مدينة شرم الشيخ

وكشف ابن مدينة شرم الشيخ عن حالة الانبهار الذي كان فيها الشباب المشاركين في مؤتمر قمة المناخ بعد وصولهم إلى أرض السلام: «الأجانب هنا مبهورين جدًا بالأجواء، وخاصة شباب جنوب إفريقيا بيتمنوا أن مصر تكون بلدهم وكمان الأوروبيين مبهورين جدًا بالتغير، وجمال البلد وإزاي قدرت مصر تغير شرم الشيخ بالسرعة دي».

أهمية استضافة مصر لمؤتمر لقمة المناخ

وعن أهمية استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ، أكد ابن مدينة شرم الشيخ، أنّ هذه تعد رسالة مصر للعالم بأنّها قادرة على تحدي أي ظروف وفي أي وقت: «استضافة مصر لقمة المناخ رسالة قوية للعالم بأن مصر قوية، وتقدر تعدي أي ظروف وأزمات وكمان تقدر بالفعل تغير».

وأضاف جمال عاصم، أنّ انعقاد قمة المناخ في دورته الـ27، داخل مدينة شرم الشيخ، هو حدث لم تشهده المدينة من قبل، موضحًا أن جميع الأهالي تعاونوا مع الجهات الحكومية في تزين المدينة في أبهى صورها، لاستقبال الضيوف من جميع أنحاء العالم: «المؤتمر دا ومشاركة الناس مع التنظيم هيوصل رسالة للعالم كله وهي السلام، وأظهرنا مصر في أرقى صورة لها وأنها ترحب بكل العالم».

وأكد سامح النجار، خلال حديثه مع «الوطن»، أنّ أهالي شرم الشيخ استقبلوا واستعداوا لقمة المناخ بحماس وقوة، وخاصة أنها تُعد ترويج للسياحة، وأن المؤتمر سيصل بمصر إلى العالم: «مبسوطين جدًا إنّ المؤتمر انعقد في مدينتنا، خاصة أنّه ترويج للسياحة اللي إحنا عايشين عليها الأول كنا عايشين زي أيام سيدنا يوسف في سنين الجفاف وجالنا المؤتمر دا بالرخاء، وإحنا بنشكر الرئيس على مجهوده، ونتمنى المؤتمر ينجح بكل قوة وجهد».