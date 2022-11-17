سعر قنطار القطن اليوم في مصر

سجلت أسعار القطن اليوم الخميس 2022 خلال التعاملات الصباحية التي عقدت في عدد من المزادات بالوجهين البحري والقبلي، 4900 جنيه للقنطار القطن البحري، بينما استقر سعر قنطار القطن الطويل قبلي عند 4200 جنيه.

أسعار القطن اليوم

وكشف الدكتور محمد أبواليزيد، رئيس قسم تربية القطن على مستوى الجمهورية، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث الزراعات الحقلية بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، عن أنّ أسعار القطن اليوم مرضية بالنسبة لعمليات البيع من قبل المزارعين من خلال المزادات العلنية، مشيرا إلى أنّ أسعار القطن شهدت ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بواقع 500 جنيه في سعر قنطار القطن الواحد.

أسعار القطن اليوم والجودة

وأوضح الدكتور محمد أبو اليزيد، لـ«الوطن»، أنّ أسعار القطن اليوم تشهد استقرار في الأسعار، ما يدل على الحراك الكبير الذي ترسله لنا الشركات العالمية الراغبة في شراء محصول القطن المصري بكميات خلال الفترة المقبلة، كونه من المحاصيل عالية الجودة، وحرصا منهم على تخزين القطن كي لا يرتفع سعره عن ذلك كما سبق ذكره، خاصة مع حلول فصل الشتاء وتزايد الطلب العالمي للشراء من القطن المصري من جيزة 97 وجيزة 94، وجيزة 93، وجيزة 96، والمشهود لها عالميا من حيث سمعة المحصول كمنتج وكذلك أسعار القطن اليوم جيدة لعمليات البيع، والشراء.